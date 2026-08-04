ترامب: المفاوضات مع إيران جارية "الآن"

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن المفاوضات مع إيران تجري "الآن"، رغم أن طهران نفت ذلك في وقت سابق، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق.

وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "المحادثات جارية الآن، وهذه فرصة أخيرة لهم لتوقيع وثيقة جيدة".

وشدّد الرئيس الأميركي على أن هذه المفاوضات تجري "بناء على طلب" من طهران.

وأكد ترامب أن هذه المحادثات تتمحور خصوصا حول إعادة فتح محتملة "اعتبارا من الغد" على قوله، لمضيق هرمز.

وكانت إيران نفت إجراء أي مباحثات مع الولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلان ترامب أن المفاوضات ستستأنف اليوم الاثنين.

وقد أثار نفي إيران وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة غضب الرئيس الأميركي الذي جدد، في وقت سابق اليوم، تخيير طهران بين إبرام "اتفاق أو الاستسلام الكامل".

وكتب، عبر منصته "تروث سوشال"، أن القادة الإيرانيين "يطلبون اجتماعا، بل قد يقول البعض +إنهم يتوسلون+ (عقد اجتماع)، وتبدأ المناقشات، ويتم التخطيط لأخرى في المستقبل القريب، ثم يقولون علنا وبكل فخر إنهم لا يجرون أي مناقشات".

وأكد أن مضيق هرمز "يخضع لسيطرة كاملة" من البحرية الأميركية، مضيفا، في إشارة إلى الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، "لا شيء يصل إلى إيران (...) ولن يصل شيء حتى يتم التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل".