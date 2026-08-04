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اليونيفيل: 125 انتهاكًا إسرائيليًا للأجواء اللبنانية خلال أربعة أيام

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واس - نيويورك  0 تبليغ

  • اليونيفيل: 125 انتهاكًا إسرائيليًا للأجواء اللبنانية خلال أربعة أيام 1/2
  • اليونيفيل: 125 انتهاكًا إسرائيليًا للأجواء اللبنانية خلال أربعة أيام 2/2

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 02:21 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) رصد 125 انتهاكًا إسرائيليًا للأجواء اللبنانية خلال الفترة من الخميس إلى الأحد بإجمالي زمن تحليق تجاوز 418 ساعة.
وشملت طائرات مسيّرة للمراقبة، وأخرى مسلحة حلّقت بالقرب من مواقع القوة أو فوقها.

الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان

وأفادت الأمم المتحدة -نقلًا عن اليونيفيل- باستمرار النشاط العسكري الإسرائيلي المكثف جنوب لبنان، بما في ذلك الأعمال الهندسية وتحركات القوات.
إلى جانب عمليات قصف مدفعي في القطاعين الشرقي والغربي ومناطق شمال نهر الليطاني، وأنشطة داخل المياه الإقليمية اللبنانية.

ذخائر غير منفجرة

وأشارت إلى أن قوات حفظ السلام واجهت قيودًا على حرية تنقلها بسبب حواجز مؤقتة أقامها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتعرضت إحدى دورياتها للرشق بالحجارة.
فيما عثرت على ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة بدائية الصنع، ودمّرتها بأمان.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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