بورصة لندن تغلق على انخفاض.. "فوتس 100" يخسر 10.35 نقطة

نتائج بورصة لندن

الاقتصاد البريطاني

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة (0.10%).وسجل المؤشر خسائر تعادل (10.35) نقاط، ليصل إلى مستوى (10857.70) نقطة.ويضم مؤشر بورصة لندن أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.كان حذر تقرير حديث من أن الاقتصاد البريطاني قد ينزلق إلى ركود العام المقبل 2027، إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، بحسب صحيفة ال‘ندبندنت.وذكرت إرنست ويونج (EY) إلى أنه في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن حرب ايران، واستمرار إغلاق مضيق هرمز حتي أوائل عام 2027 أو منتصفه، فقد ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% فقط هذا العام، وينكمش بنسبة 0.2% العام المقبل.وبين أن هذا سيؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى 6.4% بحلول نهاية عام 2026 نتيجة لارتفاع أسعار النفط والطاقة.وتشير التوقعات إلى أن النمو سيظل قويًا نسبيًا، إذا أعيد فتح مضيق هرمز بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2026.