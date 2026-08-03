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أخبار من السعودية.. هيئة الطرق: 98.75% من التحويلات المرورية على شبكة الطرق تراعي السلامة

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عبدالله العماري-الرياض  0 تبليغ

أخبار من السعودية.. هيئة الطرق: 98.75% من التحويلات المرورية على شبكة الطرق تراعي السلامة

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - تعزز الهيئة العامة للطرق مستوى السلامة في مناطق العمل على شبكة الطرق من خلال تطبيق أعلى معايير إدارة التحويلات المرورية، حيث بلغت نسبة التحويلات المرورية المطابقة لمتطلبات السلامة 98.75% خلال عام 2025م، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة، والحفاظ على انسيابية الحركة أثناء تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير.
وأوضحت الهيئة أن التحويلات المرورية تُنفذ وفق اشتراطات فنية ومعايير هندسية معتمدة، تشمل توفير وسائل التحذير والإرشاد، واللوحات التنظيمية، بما يضمن توجيه مستخدمي الطرق بوضوح، ورفع مستويات السلامة في مواقع العمل، والحد من المخاطر المحتملة.
هيئة الطرق: 98.75% من التحويلات المرورية على شبكة الطرق تراعي السلامة - الهيئة العامة للطرق

متطلبات السلامة


أضافت الهيئة أن تطبيق متطلبات السلامة في التحويلات المرورية تُنفذ وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أعلى مستويات الجاهزية في مواقع الأعمال، ويعزز كفاءة إدارة الحركة المرورية والسلامة على شبكة الطرق.
وأكدت الهيئة العامة للطرق أن تحقيق هذا المستوى من الالتزام يأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمستويات السلامة على شبكة الطرق، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة مناطق العمل، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق، ويرفع كفاءة شبكة الطرق في المملكة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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