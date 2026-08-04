أخبار من السعودية.. طقس الثلاثاء.. استمرار الحرارة الشديدة على الشرقية وأجزاء من مكة والمدينة والرياض

البحر الأحمر

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 08:53 صباحاً كتب شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة أن يبقى الطقس حارًا الى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.وقال إن درجات الحرارة العظمى تبقى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة.وأضاف أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار يستمر على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف تبوك حائل والقصيم كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المناطق الغربية والجنوبية الغربية للمملكة كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

رصد المركز الوطني للأرصاد حالةً بحرية متفاوتة على امتداد البحر الأحمر، إذ تهب رياح شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 12 و34 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، قد تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، فيما تسود رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، قد ترتفع إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وتتراوح ارتفاعات الأمواج بين نصف متر ومتر ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي، وبين متر ومترين على الجزء الأوسط، مع احتمال تجاوزها مترين جنوباً عند نشاط السحب الرعدية. وتتراوح حالة البحر بين خفيف ومتوسط الموج، قد يصل إلى مائج في المناطق الجنوبية المصحوبة بنشاط رعدي.



الخليج العربي



وكشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة بحرية مستقرة نسبياً على الخليج العربي، إذ تهب رياح جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تسود رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وتتراوح ارتفاعات الأمواج بين نصف متر ومتر على امتداد الخليج، في ظل حالة بحرية خفيفة الموج بشكل عام.