أخبار من السعودية.. صور.. توزيع 750 سلة غذائية سعودية على الفئات الأكثر احتياجًا في غزة

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الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (750) سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في مدينتي دير البلح وخان يونس بقطاع غزة.
واستفاد منها (4,500) فرد، ضمن مشروع تسليم المساعدات العينية المقدمة من المركز للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدوا أن هذه المساعدات لامست احتياجهم في وقت بالغ الصعوبة، وتركت في نفوسهم الطمأنينة، وأعادت إليهم شعورًا بالمساندة في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الاستجابة الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودها في مواجهة الظروف الراهنة.
واستفاد منها (4,500) فرد، ضمن مشروع تسليم المساعدات العينية المقدمة من المركز للشعب الفلسطيني الشقيق.
مساعدات إنسانية سعوديةوعبّر المستفيدون عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية على ما قدّمته من مساعدات إنسانية كريمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة التي ستسهم في تخفيف معاناتهم.
وأكدوا أن هذه المساعدات لامست احتياجهم في وقت بالغ الصعوبة، وتركت في نفوسهم الطمأنينة، وأعادت إليهم شعورًا بالمساندة في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الاستجابة الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودها في مواجهة الظروف الراهنة.