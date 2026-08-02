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أخبار من السعودية.. بالصور.. وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة

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واس - غزة  0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. بالصور.. وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة 1/3
  • أخبار من السعودية.. بالصور.. وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة 2/3
  • أخبار من السعودية.. بالصور.. وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة 3/3

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 02:49 صباحاً كتب شريف احمد - وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية.
يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

المساعدات السعودية لغزة

وتسلَم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفِّذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-، إذ باشرت الفرق الميدانية التابعة له منذ وصول القافلة، الإجراءات اللوجستية لتجهيز المساعدات وتوزيعها على آلاف الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف مناطق القطاع، وفق الخطة التي يعمل عليها، والتي تضمن سرعة الوصول إلى المستفيدين وتحقيق أعلى درجات الكفاءة، بما ينسجم مع الأهداف الإنسانية.
وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة - واس
وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة - واس

ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن، مجسِّدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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