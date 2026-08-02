استشهاد فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة.. وإصابة 3 بالضفة

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - استشهد فلسطينيان، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، سطح منزل في حي تل الهوا بمدينة غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

وفي السياق، تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع، مخلفًا دمارًا في ممتلكات الفلسطينيين. اعتداءات مستعمرين بالضفة من ناحية أخرى، أصيب ثلاثة فلسطينيين برضوض مختلفة، جراء اعتداء مجموعة من المستعمرين، مساء اليوم، على قرية المغير شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

تزامن ذلك مع هجوم مستعمرين على محاصيل زراعية في مدينة جنين، وهجوم آخر على منازل وممتلكات الفلسطينيين في بلدة إذنا غرب مدينة الخليل.

وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيًا جنوب مدينة الخليل، وأخطرت بالاستيلاء على منزل وهدمه في قرية تل، جنوب مدينة نابلس.