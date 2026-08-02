بريطانيا: المستوطنات الإسرائيلية تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أدانت المملكة المتحدة بشدة تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات التي نفذها مستوطنون إسرائيليون على قرى وتجمعات فلسطينية، وما رافقها من أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى، إلى جانب إحراق مسجدين في قريتي قصرة وكور.

وأكد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ستيفن داوتي، في بيان، ضرورة حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى حماية الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لمنع عنف المستوطنين وملاحقة المسؤولين عنه.

كما أدانت التهديد بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية ردًا على أعمال العنف، مؤكدةً أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، وتسهم في تأجيج انعدام الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين، مجددةً التزامها بالتوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات، بما يضمن أمن إسرائيل إلى جانب قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، ويحقق سلامًا وأمنًا دائمين.