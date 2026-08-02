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نصبت حاجزًا وفتشت المارة.. خمس آليات إسرائيلية تتوغل في قرية سورية

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واس - دمشق  0 تبليغ

  • نصبت حاجزًا وفتشت المارة.. خمس آليات إسرائيلية تتوغل في قرية سورية 1/2
  • نصبت حاجزًا وفتشت المارة.. خمس آليات إسرائيلية تتوغل في قرية سورية 2/2

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في قرية العجرف بريف القنيطرة الشمالي في سوريا، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء.
وأوضحت أن قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية دخلت القرية، ونصبت حاجزًا على الطريق، وقامت بتفتيش المارة، وركّبت كاميرا مراقبة كبيرة في أحد المواقع قبل أن تنسحب من المنطقة.

انتهاكات إسرائيلية مستمرة

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي.
كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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