أخبار من السعودية.. طقس الأحد.. ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة بـ5 مناطق

توقعات البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

توقعات الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، في المملكة، منبها من استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على العديد من المناطق.حسب بيان الأرصاد؛ تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) This is a Twitter Statusكما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران، وتصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية منها.