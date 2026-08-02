الأمم المتحدة: عمليات التدمير الإسرائيلية في جنوب لبنان تثير قلقًا بالغًا

قلعة الشقيف التاريخية

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 02:49 صباحاً كتب شريف احمد - أعربت الأمم المتحدة السبت عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفّذها إسرائيل في جنوب لبنان، على رغم وقف معلن لإطلاق النار بين الجانبين.وقالت المنظمة الأممية في بيان إن "حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا، لما تُخلّفه من آثار مدمّرة على البنى التحتية المدنية، والتراث الثقافي، والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية".وشدّدت على ضرورة وضع حدّ "لهذا التصعيد في وتيرة التدمير"، إذ إن "القنوات الدبلوماسية متاحة لمعالجة أي مسائل عالقة".وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، أسفرت السبت عن إصابة شخصين.وجاء البيان غداة تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الخميس تفجيرات ضخمة في محيط منطقة قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان، التي أدرجتها منظمة اليونسكو بصفة عاجلة ضمن قائمتها للتراث العالمي المهدد بالخطر.واعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون أن عمليات التفجير التي تنفذها إسرائيل في المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، تشكّل "تهديدا مباشرا" لاتفاق الإطار بين البلدين.