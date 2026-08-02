سعر سهم النهدي (4164) يغلق على مكاسب طفيفة ولكنها مفصلية – توقعات اليوم – 02-08-2026

تقدم سعر سهم شركة النهدي الطبية (4164) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليعزز من فرص تمديد تلك المكاسب والبدء في موجة تصحيحية صاعدة على المدى القريب، خاصة مع تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط في وقت سابق على المدى القصير، ولكن في المقابل نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السهم، ما قد يكبر من وتيرة صعود السهم وربما نشهد بعض التذبذبات قبل الصعود.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استقراره أعلى المقاومة 94.60 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 100.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد