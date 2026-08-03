شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يسجل أعلى مستوى فى 7 أسابيع بفضل انحسار التوترات فى الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يعمق خسائره مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط تفقد أكثر من 8 في مستهل تعاملات الأسبوع

•توقف الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

•جهود دبلوماسية مكثفة من أجل التوصل لاتفاق سلام

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى في سبعة أسابيع ،وسط معنويات إيجابية تسيطر على الأسواق ،في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ،وتوقف الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.



مع هبوط أسعار النفط العالمية ،تتقلص الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي ،مما يؤدي إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.25% إلى (1.1559$) الأعلى منذ 17 يونيو الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1528$) ، وسجل أدنى مستوى عند (1.1527$).



•أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،في رابع مكسب يومي على التوالي ،بعد صدور بيانات ضخم أعلى من التوقعات في أوروبا.



•وعلى مدار تعاملات يوليو المنصرم ،حقق اليورو ارتفاع بنسبة 0.95% مقابل الدولار ، في أول مكسب شهري في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ،بفضل عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.3% ،ليعمق خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلًا أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 99.42 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الهبوط مع تراجع عمليات شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن ،في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ،وتزايد آمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بأكثر من 8% ،لتقترب بشدة من تسجيل أدنى مستوياتها في عدة أسابيع ،وسط تراجع مخاوف سلامة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط مع انحسار الضربات العسكرية في محيط مضيق هرمز.



ومما لا شك فيه أن تراجع أسعار النفط العالمية يقلص مخاوف تسارع التضخم، الأمر الذي يدعم فرضية احتفاظ البنك المركزي الأوروبي بأدوات السياسة النقدية دون أي تغيير لفترة طويلة هذا العام.



الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر المقبل مستقر عند 60%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك اليورو في المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي وسلة من العملات الأخرى ،خاصة مع استمرار هبوط أسعار النفط العالمية وتراجع مخاوف التضخم.



إذا استمر هدوء التوترات الجيوسياسية مع الإعلان عن بدء جولة جديدة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران ،سيوسع اليورو من مكاسبه مع احتمالات كبيرة لتسجيل مستويات أعلى جديدة في عدة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على مساره الصاعد مدعوماً بالمؤشرات الفنية – توقعات اليوم – 03-08-2026