شكرا لقرائتكم خبر عن الين يواصل التألق بفضل التدخل المشترك لليابان والولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الين الياباني يسجل أعلى مستوياته في 3 أشهر مقابل الدولار الأمريكي

•وزارة المالية اليابانية نفذت عملية شراء منسقة للين مع وزارة الخزانة الأمريكية

•وأكدت الوزارة أن اليابان والولايات المتحدة لن تترددا في التدخل المشترك مجدداً في سوق الصرف

• قال ترامب إن تدخل الولايات المتحدة لدعم الين دليل على الصداقة

•العمل المشترك يزيد من احتمالية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في سبتمبر



ارتفع الين الياباني على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلًا أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ،بفضل التدخل المشترك بين اليابان و الولايات المتحدة في سوق الصرف الأجنبي.



وأكدت وزارة المالية اليابانية يوم الاثنين تنفيذ تدخل منسق مع الولايات المتحدة في سوق الصرف الأجنبي، من خلال شراء الين وبيع الدولار، في خطوة استثنائية تهدف إلى وقف الانخفاض الحاد للعملة اليابانية بعد وصولها إلى أدنى مستوياتها في نحو 40 عامًا.



وأضافت الوزارة أن الجانبين لن يترددا في تنفيذ المزيد من التدخلات إذا استمرت التحركات غير المنضبطة في سوق العملات، بما يعكس التزامًا مشتركًا بالحفاظ على استقرار أسواق الصرف.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 1.5% إلى (155.23¥) الأدنى منذ 6 مايو الماضي ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند (157.47 ¥)، و سجل أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (157.89¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 1.3% مقابل الدولار ،في ثالث مكسب يومي على التوالي ،بفضل تدخل بنك اليابان بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية في سوق الصرف الأجنبي.



•وبفضل هذا التدخل المشترك ،حقق الين خلال تعاملات يوليو المنقضي ارتفاع بنسبة 3.1% مقابل الدولار ،في أول مكسب شهري في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ،وبأكبر مكسب شهري منذ أبريل 2025.



التدخل الياباني الأمريكي المشترك في سوق الصرف الأجنبي

قالت وزارة المالية اليابانية إن عملية شراء الين التي جرت يوم الجمعة بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية "واجهت التقلبات المفرطة والتحركات غير المنظمة التي شهدها الين في الأشهر الأخيرة".



وقالت وزيرة المالية اليابانية ،ساتسوكي كاتاياما،للصحفيين يوم الاثنين: لن نتردد في القيام بمزيد من التدخلات المنسقة.



وأكد كبير دبلوماسيي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، أن التدخل المنسق مع الولايات المتحدة يجسد مستوى غير مسبوق من التعاون بين البلدين لدعم استقرار سوق الصرف.



وأضاف ميمورا: أن الحكومة ستواصل تنسيق سياسة العملة مع السياسة النقدية لبنك اليابان، بما يضمن اتخاذ إجراءات حاسمة عند الضرورة للحد من ضعف الين والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.



كما أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، هذا الإجراء المنسق في بيان، قائلاً: إن إجراءات الصرف الأجنبي المنسقة التي نُفذت يوم الجمعة قد ساهمت في الحد من تقلبات الين غير المنظمة.



وصرح الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، يوم الأحد بأن الولايات المتحدة تساعد اليابان في دعم الين كدليل على الصداقة ولدعم الاقتصاد العالمي.



بنك اليابان

كشفت بيانات بنك اليابان أن طوكيو نفذت على الأرجح عملية تدخل ضخمة في سوق الصرف الأجنبي يوم الخميس، بشراء الين وبيع الدولار بقيمة تقدر بنحو 59 مليار دولار أمريكي بما يعادل 8.5 تريليون ين ،لتسجل واحدة من أضخم عمليات دعم العملة اليابانية في التاريخ.



ويعكس هذا الحجم الاستثنائي من التدخل إصرار السلطات اليابانية، بدعم وتنسيق مع الولايات المتحدة، على وقف التراجع الحاد للين والحد من المضاربات التي دفعت العملة إلى أدنى مستوياتها في أربعة عقود.



أراء وتحليلات

•قالت نعومي موغوروما، كبيرة استراتيجيي السندات في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية: إن تصريحات كبير دبلوماسيي العملة الياباني، أتسوكي ميمورا، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، تعزز موقف الأعضاء المتشددين داخل بنك اليابان وتدعم التوقعات بمواصلة تشديد السياسة النقدية.



•وأضافت موغوروما: أعتقد أن رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر أصبح شبه محسوم، إذ لن يكون من المنطقي أن ينتظر بنك اليابان حتى أكتوبر، لأن ذلك قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من ضعف الين ويقوض الجهود الأخيرة لدعم العملة.



الفائدة اليابانية

•ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع سبتمبر إلى فوق 90%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 03-08-2026