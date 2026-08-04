الإسترليني يستقر وسط ترقب محادثات إيران وتحركات الين الياباني

استقر الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل بشأن المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني بأقل من 0.1% إلى 1.344 دولار، بعدما سجل مكاسب قوية في نهاية الأسبوع الماضي بالتزامن مع تراجع الدولار عقب تدخل رسمي لدعم الين، وإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير.

كما استقر الإسترليني أمام اليورو، مع تراجع العملة الأوروبية بأقل من 0.1% إلى 85.62 بنساً.

تراجع النفط وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

انخفضت أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن محادثات مع إيران جارية، وهو ما خفف المخاوف بشأن الضغوط التضخمية في الدول المستوردة للطاقة، ومنها بريطانيا.

لكن إيران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لعقدها، الأمر الذي دفع أسعار النفط إلى التعافي جزئياً، إذ ارتفع خام برنت بنحو 3% إلى 86.10 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الثلاثاء.

وساهمت التقلبات في أسواق العملات، إلى جانب قرار الاحتياطي الفيدرالي، في ارتفاع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4% على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون أيضاً صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو يوم الجمعة، والذي قد يؤدي إلى تحركات قوية في الأسواق إذا دفع المتعاملين إلى تعديل توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

تدخل محتمل

وفي نفس الوقت، لا تزال الأسواق تتطلع إلى احتمالية تدخل جديد لدعم الين من جانب السلطات اليابانية، وهو ما قد يمتد تأثيره إلى أسواق العملات العالمية.

وفي أسواق العملات، يترقب المستثمرون احتمال تنفيذ تدخلات إضافية لدعم الين، بعدما نفذت اليابان والولايات المتحدة عملية شراء للعملة اليابانية في خطوة نادرة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مصدران في السوق لـرويترز إن وزارة الخزانة الأمريكية اشترت الين مقابل اليورو بدلاً من الدولار، في خطوة غير معتادة يُعتقد أنها تهدف إلى دعم اليابان دون إعطاء انطباع بأن واشنطن تسعى إلى إضعاف الدولار.