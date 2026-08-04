شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فى ارتفاع حِذر قبيل صدور بيانات أمريكية حاسمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% في انتظار مستجدات مضيق هرمز

• ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران قد بدأت وطهران تنفي

•الأسواق في انتظار أدلة قوية حول أسعار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،لكن يظل الارتفاع الحالي محدودًا ،بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بمفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



يترقب المستثمرون على مدار الأسبوع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الحاسمة، والتي ستوفر إشارات أوضح حول مسار السياسة النقدية وتوقيت أي تحركات مستقبلية للفيدرالي الأمريكي.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.45% إلى (4,072.94$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,055.21$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,042.72$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.3% ،في ثالث مكسب في غضون الأربعة أيام الأيام الأخيرة ،بفضل تراجع التوترات الأمريكية الإيرانية.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليتحرك هبوطًا صوب أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 99.42 نقطة ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع في ظل ضعف الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن ،وقبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة ،ستوفر أدلة حاسمة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا العام.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بأكثر من 2% ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد هبوط بأكثر من 7% يوم الاثنين بفضل توقف الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ، وانخراطهم في مفاوضات لحل أزمة مضيق هرمز.



مستجدات الحرب الإيرانية

•لا تزال الجهود الدبلوماسية مستمرة من أجل التوصل لاتفاق جديد يضمن استمرار توقف الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



•أرجأ الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب،تنفيذ ضربة عسكرية واسعة ضد إيران لإفساح المجال أمام المسار السياسي.



•وأكد ترامب أن المفاوضات مع إيران قد بدأت، ووصفها بأنها "الفرصة الأخيرة" لتجنب مزيد من التصعيد العسكري.



•نفت طهران إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأكدت على أن الاتصالات الجارية تقتصر على سلطنة عُمان وتتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز.



•تستمر الوساطات الإقليمية لإيجاد آلية تضمن استئناف حركة الملاحة بصورة طبيعية، بينما لم يُعلن حتى الآن عن اتفاق نهائي بشأن إعادة فتح الممر البحري بالكامل.

الفائدة الأمريكية

•قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه لا يزال متفائلاً بأن ضغوط التضخم تسير على المسار الصحيح نحو التراجع التدريجي، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فلن يتردد البنك المركزي الأمريكي في الرد برفع أسعار الفائدة.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 35 % ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 65%.



•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 14%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 86%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•تصدر على مدار هذا الأسبوع سلسلة من البيانات الهامة جدًا عن سوق العمل الأمريكي، تصدر في وقت لاحق اليوم فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بنهاية يونيو الماضي، وتصدر غداً الأربعاء بيانات وظائف الشركات الأمريكية الخاصة لشهر يوليو، ويوم الخميس تصدر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،ويوم الجمعة يصدر تقرير الوظائف لشهر يوليو.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":رغم بداية الأسبوع الإيجابية نسبيًا لأسعار الذهب ،لكن المكاسب لا تزال محدودة بسبب حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



فى حال تأكيد انطلاق محادثات السلام ،مع حدوث أي تقدم إيجابي فى طريق التوصل إلى اتفاق جديد ،ستتفاقم خسائر الدولار والنفط وهو ما سيوفر المزيد من الصعود فى أسعار الذهب والمعادن الأخرى.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الاثنين بنحو 1.15 طن متري،فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,005.87 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 يوليو الماضي.



نظرة فنية

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