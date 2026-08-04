شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يعاود الارتفاع مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عملة البيتكوين خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد تراجعه في وقت سابق بالجلسة بعدما طغت المخاوف المرتبطة باختراق محافظ Coldcard على العوامل الاقتصادية الداعمة، مثل انخفاض أسعار النفط وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط آمال باستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر البيتكوين بحلول الساعة 13:07 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 2.2% إلى 63.8 ألف دولار.

عدم اليقين

جاء الارتفاع بعد موجة بيع حادة أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، تأجيل شن هجمات جديدة على إيران بانتظار نتائج المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب وتسوية الخلافات المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى، يوم الاثنين، صحة تصريحات ترامب، مؤكداً عدم وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة أو اجتماعات مقررة بين الجانبين.

ويُعد الخلاف حول مضيق هرمز إحدى أبرز نقاط الخلاف في المحادثات الجارية، إذ كان المضيق قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يومياً.

اختراق «كولدكارد» يضغط على السوق وترقب لتقرير الوظائف الأمريكية

تعرض البيتكوين لضغوط متزايدة بسبب الهجوم الإلكتروني الذي استهدف محافظ Coldcard الباردة، والذي أدى، بحسب التقارير، إلى سرقة عملات بيتكوين بقيمة تقارب 89 مليون دولار من أكثر من 4,500 عنوان.

ووفقاً لبيانات Galaxy Research، بلغت الخسائر الناجمة عن الثغرة الأمنية نحو 1,367 بيتكوين، في واحدة من أكبر حوادث اختراق المحافظ ذاتية الحفظ خلال السنوات الأخيرة، ما دفع العديد من المستخدمين إلى نقل أصولهم إلى محافظ جديدة أو إلى منصات تداول مركزية كإجراء احترازي.

كما أظهرت البيانات أن المستثمرين الذين يمتلكون أقل من بيتكوين واحدة نقلوا ما يقرب من 40 ألف بيتكوين في معاملات فردية، وهو أكبر حجم تحركات لهذه الفئة منذ انهيار منصة FTX في نوفمبر 2022.

ورغم أن هذه التحركات لا تعني بالضرورة بدء موجة بيع واسعة، فإنها تعكس تصاعد المخاوف الأمنية وتلقي بظلالها على معنويات المستثمرين في الأجل القصير.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون أسبوعاً حافلاً بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، يتصدره تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) المقرر صدوره يوم الجمعة.

وكان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأسبوع الماضي قد أسفر عن موقف أكثر تشدداً من المتوقع، في حين لم يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وورش، رؤية واضحة بشأن آلية إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.

ويرى محللون أن صدور بيانات قوية لسوق العمل قد يعيد تعزيز توقعات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وهو ما قد يقلص الدعم الناتج عن انخفاض العوائد ويضيف ضغوطاً جديدة على بيتكوين.