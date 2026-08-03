شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين تتراجع مع عودة نزوح الاستثمارات من الصناديق المتداولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمقت البيتكوين خسائرها، لتتداول دون مستوى 63 ألف دولار وقت إعداد هذا التقرير خلال تداولات اليوم الاثنين حيث تراجعت بنسبة 0.5% إلى 62.8 ألف دولار، بعدما تراجعت بأكثر من 2.8% خلال الأسبوع الماضي، في ظل مؤشرات على فتور الطلب المؤسسي، بالتزامن مع مخاوف متزايدة بشأن هجمات محتملة تستهدف محافظ كولدكارد (Coldcard)، وهو ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.

وأظهرت بيانات منصة SoSoValue أن صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لبيتكوين (Bitcoin Spot ETFs) المدرجة في الولايات المتحدة سجلت صافي تدفقات خارجة بلغ 61.53 مليون دولار الأسبوع الماضي، لتنهي بذلك ثلاثة أسابيع متتالية من التدفقات الإيجابية.

ويرى محللون أن استمرار نزوح الاستثمارات من هذه الصناديق أو تسارعه قد يدفع بيتكوين إلى مزيد من التصحيح خلال الفترة المقبلة.

وفي تطور آخر، حذر أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في Galaxy Research، يوم الاثنين، من احتمال تعرض مستخدمي محافظ كولدكارد لموجة رابعة من الهجمات المنظمة.

وأوضح ثورن أن الفترة بين الكتلتين 960,778 و960,792 على شبكة بيتكوين شهدت تنفيذ 218 معاملة شملت 462 عنواناً تعود لضحايا، جرى خلالها تحويل نحو 388.9 بيتكوين إلى 216 عنواناً جديداً تم إنشاؤها حديثاً.

وأضاف أن هذا النشاط تجاوز المستويات الطبيعية التي سبقت الحادث بنحو 45 مرة، بينما نُقلت بعض الأموال بالفعل إلى عناوين وسيطة في خطوة قد تصعّب تتبعها.

وأشار إلى أن Galaxy Research كانت قد رصدت سابقاً ثلاث موجات هجمات يُشتبه في أنها استهدفت عناوين أنشأتها محافظ كولدكارد، وأسفرت عن اختراق 4,585 عنواناً وسرقة 1,367.05 بيتكوين.

ودعا ثورن المستخدمين إلى نقل أموالهم فوراً من أجهزة كولدكارد واستخدام رسوم معاملات مرتفعة لتسريع عمليات التحويل وحماية الأصول.

ثغرة في البرنامج الثابت تستدعي إنشاء محافظ جديدة

من جانبها، أوضحت شركة الأبحاث K33 Research الأسبوع الماضي أن الهجمات ترتبط بثغرة خطيرة في البرنامج الثابت (Firmware) لبعض أجهزة كولدكارد، تؤثر في آلية توليد الأرقام العشوائية المستخدمة لإنشاء مفاتيح المحافظ.

وبعبارة مبسطة، أنتجت بعض الأجهزة مفاتيح سرية يسهل توقعها مقارنة بالمستوى المطلوب من العشوائية، ما يتيح للمهاجم إعادة إنشاء مفتاح المحفظة وسرقة عملات بيتكوين دون الحاجة إلى الوصول الفعلي إلى الجهاز.

وأكدت شركة Coldcard أنها أوقفت شحن الأجهزة المتأثرة وأتلفت جميع الوحدات المتبقية التي تعمل بالإصدار المعيب من البرنامج الثابت.

وأضافت أن منتجات Satscard وOpendime وTapsigner غير متأثرة بهذه الثغرة، كما أن الإصدار المحدث من البرنامج يوفر الحماية للمحافظ الجديدة، إلا أن المستخدمين الذين أنشأوا محافظ باستخدام الإصدارات المتأثرة مطالبون بإنشاء مفتاح جديد ونقل جميع أصولهم إليه.

ويرى محللون أن هذه التطورات قد تزيد الضغوط البيعية على المدى القريب إذا استمرت عمليات استنزاف المحافظ المخترقة وبيع العملات المسروقة في السوق، إلا أنهم يؤكدون أن المشكلة تقتصر على بعض أجهزة كولدكارد ولا تمس شبكة بيتكوين أو تقنية البلوك تشين الأساسية.