النفط يعود لنغمة الارتفاع وسط غموض بشأن المحادثات بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار الغموض بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب استمرار اضطرابات تدفقات النفط عبر أهم الممرات البحرية العالمية.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أقرب استحقاق بمقدار 2.27 دولار، أو 2.71%، إلى 86.04 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 09:44 بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت بنحو 7% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 1.72 دولار، أو 2.14%، إلى 82.06 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجع بأكثر من 5% في الجلسة الماضية إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوع.

تضارب في التصريحات

جاء الارتفاع بعد موجة بيع حادة أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، تأجيل شن هجمات جديدة على إيران بانتظار نتائج المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب وتسوية الخلافات المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى، يوم الاثنين، صحة تصريحات ترامب، مؤكداً عدم وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة أو اجتماعات مقررة بين الجانبين.

ويُعد الخلاف حول مضيق هرمز إحدى أبرز نقاط الخلاف في المحادثات الجارية، إذ كان المضيق قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يومياً.

ولا يزال مضيق هرمز يمثل منطقة عالية المخاطر للسفن، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الثلاثاء، عن وقوع حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً (37 كيلومتراً) شمال شرق منطقة الخصب العُمانية، بعد أن أبلغت سفينة شحن عن تعرضها لمقذوف مجهول.

وفي البحر الأحمر، أظهرت بيانات الشحن أن ست ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي غيّرت مسارها مؤخراً عبر خليج عدن باتجاه جنوب أفريقيا، بينما عبرت ناقلتان محملتان بالنفط السعودي مضيق باب المندب.