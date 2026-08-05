شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط سهم سبيس إكس 9% بعد قفزة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سبيس إكس بنسبة 9% خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أثار الارتفاع الكبير في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قلق المستثمرين، رغم إعلان الشركة نتائج فصلية فاقت التوقعات.

وفي أول تقرير أرباح للشركة منذ إدراجها في البورصة، كشفت سبيس إكس أن إنفاقها الرأسمالي قفز بأكثر من ستة أضعاف ليبلغ 18.4 مليار دولار خلال الربع الثاني، متجاوزًا توقعات المحللين، مع توجيه الجزء الأكبر من هذه النفقات إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وأغلق السهم تعاملات الثلاثاء عند نحو 125 دولارًا، وهو مستوى أدنى من سعر الطرح العام الأولي البالغ 135 دولارًا، كما لا يزال بعيدًا عن أعلى مستوى تاريخي له الذي تجاوز 200 دولار بعد فترة وجيزة من الإدراج.

مخاوف بشأن جدوى الإنفاق الضخم

ازدادت مخاوف المستثمرين خلال موسم إعلان نتائج الأعمال الحالي بشأن قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على تحقيق عوائد تبرر مليارات الدولارات التي تضخها في الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها سبيس إكس لا تزال أقل تقدمًا من بعض المنافسين، فإن الشركة تراهن على تعزيز مكانتها في سوق الحوسبة السحابية من خلال تأجير قدرات الحوسبة التي تبنيها باستخدام رقائق شركة إنفيديا.

وأكد المدير المالي للشركة، بريت جونسن، أن سبيس إكس تدير استثماراتها بكفاءة، موضحًا أن استثمارات البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي تحقق فترة استرداد لرأس المال تقل عن عام واحد.

رهانات على نمو الإيرادات

جاء تراجع السهم رغم نجاح الشركة في تقليص خسائرها وتأكيدها توقعات بتحقيق نمو قوي في الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

وكان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك قد أعلن أن سبيس إكس تستهدف الوصول إلى إيرادات سنوية قدرها تريليون دولار بحلول عام 2030، أي قبل عام من التوقعات السابقة.

وقال المستثمر وعضو مجلس إدارة تسلا السابق ستيف ويستلي إن الشركة تحاول ترسيخ صورتها باعتبارها الرائدة في السوق، لكن المستثمرين لا يزالون يتساءلون عن سرعة نموها وحجم التكاليف التي ستتحملها قبل الوصول إلى الربحية.

كما تترقب الأسواق حدثًا قد يؤثر في أداء السهم، يتمثل في انتهاء فترة حظر بيع الأسهم الخاصة بالمساهمين الأوائل، ما يتيح لهم بيع جزء من حصصهم لأول مرة منذ إدراج الشركة في البورصة.