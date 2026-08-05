داو جونز وإس آند بي 500 يحققان مستويات تاريخية جديدة

تداول مؤشرا S&P 500 وداو جونز الصناعي عند مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات الأربعاء، مع تعزيز آمال التوصل إلى انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط شهية المستثمرين للمخاطرة.

وبحلول الساعة 9:34 صباحًا بتوقيت نيويورك، ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 450.8 نقطة أو 0.83% إلى 54,536.68 نقطة، وصعد S&P 500 بنسبة 0.61% إلى 7,783.50 نقطة، بينما ارتفع ناسداك المركب بنسبة 0.41% إلى 26,694.42 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من شهر.

نتائج الشركات وتطورات الاقتصاد تدعم الأسواق

انخفض سهم AMD بنسبة 6.5% رغم إصدار الشركة توقعات للإيرادات الفصلية أعلى من تقديرات وول ستريت، إذ رأى المستثمرون أن التوقعات لا تبرر الارتفاع الكبير الذي سجله السهم والبالغ 142% منذ بداية العام.

في المقابل، ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 3.4%، مستفيدًا من إعلان سبيس إكس اعتمادها حصريًا على تقنيات الشركة لبناء مراكز بياناتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

كما صعدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث ارتفع كل من مايكروسوفت وألفابت بنحو 1%.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فأظهر تقرير ADP تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي خلال يوليو، بينما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الرسمي المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي يعد مؤشرًا رئيسيًا لتقييم مسار الاقتصاد الأمريكي.

ورغم استمرار قوة البيانات الاقتصادية بشكل عام، لا تزال الأسواق تواجه حالة من عدم اليقين في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب غياب مؤشرات واضحة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي هذا السياق، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، في مقابلة مع CNBC، إنه يرى أن الوقت قد حان للبدء تدريجيًا في رفع أسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي خلال وقت لاحق من اليوم.