الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض مع ترقب تطورات الشرق الأوسط

أنهت الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس على تراجع مع تقييم المستثمرين دفعة جديدة من نتائج أعمال الشركات وترقب التطورات المتعلقة بالمحادثات الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 464.02 نقطة، أو 0.85%، ليغلق عند 53,885.10 نقطة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات.

كما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.18% إلى 7,710.03 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.06% إلى 26,348.35 نقطة.

النفط يرتفع وسط ترقب تطورات مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط بعد تقارير أفادت بأن لجنة برلمانية إيرانية تدرس مشروع قانون يمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن التي تصفها طهران بـ«العدائية» من عبور مضيق هرمز، مع فرض غرامات قد تصل إلى 20% من قيمة الشحنة على المخالفين.

واصلت إيران وسلطنة عمان إحراز تقدم نحو اتفاق لإعادة فتح المضيق، وهو ما أبقى الأسواق في حالة ترقب بانتظار الإعلان النهائي عن الترتيبات وآلية المرور عبر الممر البحري الحيوي.

ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، في تقرير يأتي قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو يوم الجمعة، والتي تعد محورية في تحديد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد أن قلّص رئيس المجلس كيفن وارش من توجيهاته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.