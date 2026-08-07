الذهب يسجل أعلى مستوى في 7 أسابيع بعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة

ارتفعت أسعار الذهب على نحو قوي خلال تداولات اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع، بعدما أظهرت بيانات انخفاضاً مفاجئاً في الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة خلال يوليو، ما قلص توقعات رفع أسعار الفائدة، ودفع المعدن النفيس نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي له في سبعة أشهر.

وخلال التعاملات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 2.3% إلى 4,336.11 دولار للأوقية، بعدما قفز بأكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى له منذ 17 يونيو.

ويتجه الذهب لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 19 يناير، بعدما ارتفع بأكثر من 7% منذ بداية الأسبوع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 2.3% إلى 4,396.90 دولار للأوقية.

بيانات الوظائف الضعيفة

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية انخفضت بمقدار 23 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 20 ألف وظيفة في يونيو. وكان محللون يتوقعون ارتفاع الوظائف بمقدار 80 ألف وظيفة في يوليو.

ويرى محللون أن تراجع أسعار الطاقة، إلى جانب انخفاض احتمالات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، يدعمان ضعف الدولار وارتفاع أسعار الذهب.

وبحسب بيانات LSEG، تشير التوقعات إلى احتمالية بنسبة 43.9% فقط لرفع الفائدة في سبتمبر، مقارنة بـ57% قبل صدور تقرير الوظائف.

وفي المقابل، ارتفع احتمال إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل إلى 60.4%، مقابل 43.2% قبل صدور البيانات.

وتوقع محللو بنك يو بي إس (UBS) ارتفاع أسعار الذهب إلى 5,000 دولار للأوقية خلال النصف الأول من عام 2027، وفقاً لمذكرة صدرت يوم الجمعة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً.