الريبل تحت الضغط رغم انتعاش شهية المخاطرة بعد بيانات أمريكية

لا يزال الريبل (XRP) تحت الضغط يوم الجمعة، حيث جرى تداوله عند نحو 1.03 دولار وقت إعداد التقرير. ويبدو أن العملة الرقمية تحافظ على هذا المستوى باعتباره منطقة دعم، لكنها تفتقر إلى محفز واضح يدعم ارتداداً سريعاً نحو مستوى المقاومة الرئيسي التالي عند 1.10 دولار.

حيتان الريبل تزيد حيازاتها

تتسارع عمليات تجميع الريبل من جانب كبار المستثمرين على دفتر أستاذ الريبل (XRPL)، إذ ارتفع عدد المحافظ التي تمتلك ما بين 100 مليون ومليار ريبل بشكل حاد، لتشكل 11.79% من المعروض المتداول حتى يوم الجمعة، مقارنة بـ11.65% في اليوم السابق.

كما يواصل المستثمرون الذين يمتلكون ما بين 10 آلاف و100 ألف ريبل زيادة حيازاتهم من العملة رغم عمليات البيع المستمرة.

ووفقاً لبيانات Santiment، تستحوذ هذه الفئة من كبار المستثمرين على 11.86% من المعروض المتداول حتى يوم الجمعة.

وقد يؤدي استمرار توجه المستثمرين نحو المخاطرة إلى زيادة الطلب على الريبل ، بما يساعد على تعويض ضغوط البيع ويدعم تعافي السوق بصورة أكثر استدامة.

وفي الوقت نفسه، تحسنت شهية المستثمرين للمخاطرة، ولكن بشكل محدود، إذ ارتفع مؤشر الخوف والطمع إلى 29 نقطة، ليبقى في منطقة «الخوف»، مقارنة بـ25 نقطة يوم الخميس، عندما كان في منطقة «الخوف الشديد».

وفي حال استمرار تحسن المعنويات، فقد يعني ذلك زيادة جاذبية الأصول عالية المخاطر للمستثمرين، وبالتالي ارتفاع احتمالات استمرار التعافي في سوق العملات الرقمية.

بيانات الوظائف الضعيفة

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية انخفضت بمقدار 23 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 20 ألف وظيفة في يونيو. وكان اقتصاديون يتوقعون ارتفاع الوظائف بمقدار 80 ألف وظيفة في يوليو.

وبحسب بيانات LSEG، تشير التوقعات إلى احتمالية بنسبة 43.9% فقط لرفع الفائدة في سبتمبر، مقارنة بـ57% قبل صدور تقرير الوظائف.

وفي المقابل، ارتفع احتمال إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل إلى 60.4%، مقابل 43.2% قبل صدور البيانات.