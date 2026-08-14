«كهرباء دبي» تعتمد 21 خبيراً جديداً

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي، 21 من الكفاءات الإماراتية ضمن الدورة الخامسة من برنامج «بناء قدرات خبراء التميُّز والتقييم» الداخلي، ليرتفع إجمالي عدد خبراء التميُّز المعتمدين من خلال البرنامج إلى 99 خبيراً منذ إطلاقه.

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنَّه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أصبح التميُّز والإنجاز ثقافة راسخة ونهجاً مؤسسياً يعزّز الثقة في النموذج التنموي الإماراتي القائم على تمكين الكفاءات الوطنية، وتكامل الأدوار، وترسيخ الجاهزية للمستقبل، منوهاً بالكوادر الإماراتية التي تقدم أنموذجاً مشرفاً للتميُّز في التخطيط والتنفيذ وتطوير الأداء الحكومي.

وأضاف أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في الريادة والتميُّز على مستوى العالم، إذ حصدت 502 جائزة مرموقة بين عامي 2015 و2025.