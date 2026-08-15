أميركي يعترف بقتل رئيس تنفيذي لشركة تأمين صحي

ابوظبي - سيف اليزيد - أقر الأميركي لويجي مانجيوني أمام المحكمة، اليوم الجمعة، بأنه أطلق النار على براين طومبسون الرئيس التنفيذي بشركة "يونايتد هيلث ​كير" للتأمين الصحي فأرداه قتيلا، كما أعترف بالذنب في ارتكاب تهمتين اتحاديتين تتعلقان بمطاردة المدير التنفيذي بنية قتله.

وقال مانجيوني "أطلقت النار على السيد ⁠طومبسون في مانهاتن ولاقى حتفه".

وسيترتب على الإقرار بالذنب تجنب ​إجراء محاكمة اتحادية في هذه القضية التي تحظى بمتابعة ​واسعة، ‌وندد بها مسؤولون حكوميون.

وقد يسمح له هذا الإقرار أيضا بطلب إسقاط تهم القتل الموجهة إليه على مستوى الولاية، وتجنب محاكمة وشيكة في ‌تلك القضية.

وقالت مارجريت ‌جارنيت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية لمانجيوني إنه في حالة إقراره بالذنب، فقد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى السجن مدى الحياة عن كل تهمة. ​وحددت جارنيت موعدا للنطق بالحكم على مانجيوني في 18 ديسمبر المقبل.

وأوضح جيمي ماكدونالد، المدعي العام الأميركي لمنطقة مانهاتن، للصحفيين أن مكتبه سيطالب بعقوبة السجن المؤبد.

كان طومبسون يرأس وحدة التأمين التابعة لمجموعة ‌"يونايتد هيلث كير" قبل أن يُقتل ​بالرصاص في الساعات الأولى من صباح الرابع من ديسمبر 2024 أمام فندق كان يُعقد فيه مؤتمر للمستثمرين.

وقال مانجيوني (28 عاما)، أمام المحكمة إنه ​بحث في تفاصيل مؤتمر المستثمرين ‌السنوي ⁠لشركة "يونايتد ‌هيلث كير" في ديسمبر ‌2024 بعد أن تعرض لكسر في ظهره وبعد معاناته في التعامل ⁠مع نظام التأمين الصحي.

وأضاف أنه استخدم بعد ذلك طابعة ​ثلاثية الأبعاد لصنع جزء من مسدس وسافر إلى نيويورك بنية قتل طومبسون.

وأسقطت القاضية جارنيت في يناير 2026 تهمتي القتل وحيازة الأسلحة لأسباب قانونية إجرائية في حكم مفاجئ. وأدى هذا القرار إلى استبعاد إمكانية مواجهة ​مانجيوني لعقوبة الإعدام في القضية الاتحادية.