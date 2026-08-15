شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر إس آند بي 500 يغلق على تراجع لكنه يحقق ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة الجمعة على انخفاض، وتراجع إس آند بي 500 من مستوى قياسي، تحت ضغط هبوط سهم أبلايد ماتيريالز، بينما استوعب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع.

وفي ختام الجلسة، أغلق إس آند بي 500 منخفضًا بنسبة 0.2% عند 7,785.76 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% إلى 26,729.16 نقطة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 107.58 نقطة، أو 0.2%، ليغلق عند 53,732.41 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، بينما سجل ناسداك مكسبًا أسبوعيًا ثالثًا على التوالي، وإن كان محدودًا، بارتفاع 0.1%. في المقابل، تراجع داو جونز بنسبة 0.6% خلال الأسبوع.

قيم مرتفعة

وتراجع سهم أبلايد ماتيريالز بعد أن فشل توقعها القوي للربع المقبل في إقناع المستثمرين. وكانت أسهم شركة معدات تصنيع الرقائق قد تضاعفت قيمتها خلال عام 2026، مدفوعة بالطلب القوي المرتبط بالتوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ومع تزايد قلق المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي حققت مكاسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة، تراجعت أيضًا أسهم شركات صناعة الرقائق، من بينها برودكوم وإنتل.

توترات الشرق الأوسط تستمر

بدا أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز توقفت تقريبًا، بعدما تعرضت سفينتان أخريان لهجمات، وقالت الولايات المتحدة إنها قد تواصل فرض حصار بحري على إيران إلى أجل غير مسمى.

وزادت هذه التطورات من التشاؤم في الأسواق، بعدما قال مصدر إيراني رفيع يوم الأربعاء إنه لم يحدث أي تقدم في المحادثات الرامية إلى البناء على اتفاق يونيو لإنهاء الحرب.

من ناحية أخرى، سجلت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو قراءة أضعف من المتوقع، بعدما سجلت زيادة غير معدلة بلغت 0.2% في يونيو، وفقًا لمكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

قرار الاحتياطي الفيدرالي

ورغم استمرار المخاوف بشأن التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، فإن البيانات الاقتصادية الأخيرة دفعت المستثمرين إلى ترجيح إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في سبتمبر.

وتُظهر أداة FedWatch التابعة لـCME أن المتداولين يرون احتمالًا بنسبة 67% لإبقاء الفائدة دون تغيير في اجتماع سبتمبر، مقابل 33% لاحتمال رفعها.

كما أظهر المسح الأولي لثقة المستهلكين الذي تجريه جامعة ميشيغان تسجيل قراءة عند 51 نقطة في أغسطس، أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 54.5 نقطة.