شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل يستقر دون دولار واحد رغم جذب تدفقات صناديق ETF والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سعر الريبل (XRP) خلال تداولات اليوم الجمعة بالقرب من مستوى الدعم النفسي الرئيسي عند دولار واحد ، في إشارة إلى إمكانية حدوث تعافٍ في الفترة المقبلة.

وتدعم صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لـ« الريبل » المدرجة في الولايات المتحدة فرص التعافي، بعدما واصلت جذب تدفقات مؤسسية حتى يوم الخميس، ما يشير إلى اقترابها من تسجيل الأسبوع الخامس على التوالي من صافي التدفقات الداخلة.

كما يشير تراكم حيازات كبار المستثمرين، إلى جانب تحسن نسبة المخاطر إلى العائد، إلى تراجع ضغوط الهبوط وإمكانية تعافي السعر.

الطلب المؤسسي لا يزال قوياً

يواصل الطلب المؤسسي إظهار علامات على القوة حتى الآن هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات SoSoValue أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لـ« الريبل » سجلت تدفقات داخلة بقيمة 2.25 مليون دولار حتى يوم الخميس.

وفي حال سجلت الصناديق تدفقات إيجابية يوم الجمعة، فإن « الريبل » سيكون على وشك دخول أسبوعه الخامس من التدفقات الداخلة المستمرة.

وتشير هذه التدفقات الإيجابية إلى استمرار قوة اهتمام المستثمرين المؤسسيين، رغم استمرار تصحيح سعر « الريبل ».

وفي حال استمر هذا الاتجاه حتى نهاية الأسبوع، فإن الطلب المتواصل على صناديق ETF قد يساعد في الحد من خسائر « الريبل » ويدعم تعافي السعر خلال الفترة المقبلة.

بيانات السلسلة تشير إلى اقتراب قاع الريبل

تُظهر مؤشرات البيانات على شبكة البلوك تشين، التي توفرها CryptoQuant، أن حيتان « الريبل » تواصل بناء مراكزها بهدوء.

وتوضح البيانات أن متوسط حجم أوامر التداول الفورية الريبل ظل خاضعاً بدرجة كبيرة لتأثير فئة كبار الحائزين طوال العام الحالي، في الوقت الذي يتحرك فيه السعر ضمن نطاق يتراوح بين 1.0 و1.2 دولار.

لكن عند إجراء تحليل أعمق، تراجع مؤشر CVD للمشترين والبائعين خلال 90 يوماً إلى مرحلة محايدة، وهو ما يشير إلى عمليات تراكم دون وجود عمليات شراء قوية أو هجومية.

وتشير هذه المؤشرات على السلسلة إلى تحسن ملحوظ في نسبة المخاطر إلى العائد، وإن لم تتراجع المخاطر بالكامل بعد.

كما تراجعت ضغوط الهبوط مع استمرار كبار حائزي « الريبل » في زيادة حيازاتهم، وهو ما قد يشير إلى المرحلة الأخيرة من السوق الهابطة.

ومن ناحية التقييم، يبلغ السعر المحقق لـ الريبل حالياً نحو 0.75 دولار، وهو أقل من سعر السوق البالغ نحو 1.01 دولار.

ويشير ذلك إلى أن « الريبل » يقترب، لكنه لم يصل بعد، إلى مستويات انخفاض التقييم الحادة التي تزامنت تاريخياً مع قيعان الدورات السابقة.