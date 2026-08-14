شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح ترتفع مقتربة من تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو يوم الجمعة، وكانت تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها في شهر، مع دعم الأسعار جراء اضطرابات إمدادات البحر الأسود المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

كما ارتفعت أسعار فول الصويا والذرة، لكن توقعات هطول الأمطار في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي حدّت من قدرة الأسعار على مواصلة الصعود.

وصعد عقد القمح الأكثر نشاطاً في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) بنسبة 0.8% إلى 6.73 دولار للبوشل ونصف سنت بحلول الساعة 0209 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت عقود فول الصويا 0.2% إلى 11.84 دولار للبوشل، وزادت الذرة 0.2% إلى 4.73 دولار للبوشل.

وارتفع القمح بنحو 5% منذ بداية الأسبوع، في أكبر مكسب أسبوعي له منذ منتصف يوليو، بينما تتجه عقود الذرة وفول الصويا أيضاً لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.

وقالت مؤسسة BMI في مذكرة: «نؤكد أن التداعيات على إمدادات القمح العالمية، في حال استمرار أو تكرار الاضطرابات التي تطال صادرات روسيا وأوكرانيا، ستكون أكبر بكثير مما تعكسه الأسعار الحالية».

وأضافت أن روسيا وأوكرانيا «ليستا مشاركتين هامشيتين» في السوق، إذ تبلغ صادراتهما مجتمعتين خلال موسم 2026/2027 نحو 62 مليون طن، بما يعادل 29.1% من التجارة العالمية، بينما تستحوذ روسيا وحدها على 22.3%، ما يجعل البلدين عنصرين حاسمين هيكلياً في توازن السوق العالمية.

وأشارت المؤسسة إلى أن تراجع السوق عن موجة الصعود التي شهدها يوليو يبدو قائماً على افتراض التوصل إلى حل سريع، وهو أمر ترى أنه بعيد عن أن يكون مضموناً.

توقف موانئ روسية يعزز مخاوف الإمدادات

وتلقى السوق دعماً إضافياً بعدما اضطرت روسيا إلى خفض صادرات الحبوب بشكل أكبر هذا الشهر، عقب تعليق عمليات التحميل في موانئها الرئيسية على البحرين الأسود وآزوف، فيما أعلنت محطة أخرى تعليق عملياتها.

وأدى توقف محطة KSK، وهي أكبر محطة روسية لتصدير الحبوب عبر البحر، إلى تعليق العمل في المحطات الثلاث جميعها بميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.

وكانت المحطتان الأخريان، NZT وNKHP، قد توقفتا عن العمل يوم الأربعاء عقب هجوم واسع بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف الميناء.

وفي المقابل، قدمت أوكرانيا لروسيا مقترحاً يقضي بوقف البلدين الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، وفقاً لمصدر مطلع.

الأسواق تترقب توقعات المحاصيل الأمريكية

وتتكيف أسواق الحبوب مع توقعات جديدة للعرض والطلب بعدما رفعت وزارة الزراعة الأمريكية هذا الأسبوع تقديراتها لمساحات زراعة الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة لعام 2026، لكنها خفضت توقعاتها للإنتاجية في تقريرها الشهري.

ويتجه المتعاملون الآن إلى متابعة جولة ميدانية رئيسية للمحاصيل مقررة الأسبوع المقبل، والتي ستوفر مؤشراً إضافياً على توقعات إنتاجية الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة.

وساهمت توقعات هطول الأمطار هذا الأسبوع في تهدئة بعض المخاوف المتعلقة بإنتاجية المحاصيل.

وفي تطور آخر، تواجه الأرجنتين تأخيرات كبيرة في حصاد الذرة لموسم 2025/2026، بعدما أدت الرطوبة الزائدة إلى إبطاء أعمال الحصاد في مناطق زراعية رئيسية، وفقاً لما أعلنته بورصة الحبوب في بوينس آيرس يوم الخميس.

وأشارت البورصة إلى أن التأخيرات تسلط الضوء على تأثير الأمطار الشتوية الغزيرة بشكل غير معتاد، والمرتبطة بظاهرة «إل نينيو».