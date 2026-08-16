بلجيكا تطلب المساعدة لمكافحة حريق غابات ينتشر بسرعة

ابوظبي - سيف اليزيد - طلبت بلجيكا المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، اليةم السبت، من أجل مكافحة حريق غابات مستعر في شرق البلاد، على بعد نحو 25 كيلومترا من الحدود الألمانية.

وأوردت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية (آر تي بي إف) أن نحو 1600 هكتار من الأراضي احترقت منذ اندلاع الحريق عصر أمس الجمعة بالقرب من بلدة "بالن".

وقالت السلطات المحلية إن رجال الإطفاء الألمان موجودين في الموقع منذ مساء الجمعة.

وكتبت حاجة لحبيب مفوضة الاتحاد الأوروبي المعنية بإدارة الأزمات، عبر منصة "إكس" اليوم السبت، أنه جرى حشد مروحيات وطائرات إضافية من جمهورية التشيك والسويد وهولندا.

وطلبت الحماية المدنية البلجيكية المساعدة من جيش البلاد الذي من المتوقع أن يدفع بمركبات إطفاء من قواعده الجوية.

يأتي ذلك فيما شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الجمعة، يومها الأكثر حرارة منذ مطلع 2026، مسجلّة 35,9 درجة مئوية، وفق ما أعلنت الهيئة الملكية البلجيكية للأرصاد الجوية.

وتشهد بلجيكا، على غرار أجزاء واسعة من أوروبا، موجة حر جديدة تضاف إلى موجات سابقة حطّمت أرقاما قياسية في عدد من البلدان.