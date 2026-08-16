دون كشف اسمه.. محمد رمضان يوجه رسالة نارية لـ”نجم كبير”

محمد رمضان

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن واقعة وصفها بـ”الغريبة”، تتعلق بما اعتبره وجود مشاعر كراهية بين بعض نجوم الوسط الفني، وذلك خلال حفله الذي أحياه مساء الجمعة على مسرح بورتو غولف في الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير.

وقال صاحب أغنية “نمبر ون” خلال الحفل إنه تعمد الحديث عن الواقعة في حفله بمصر، مؤكداً أنه لم يتطرق إليها من قبل خلال حفلاته خارج البلاد.

كما أوضح رمضان أن “نجماً كبيراً” أقدم على الاستغناء عن خدمات منسق أغاني (DJ) على أحد الشواطئ المصرية، بعدما قام الأخير بتشغيل إحدى أغنيات رمضان عن طريق الخطأ.

“ده عيب”

وعلق رمضان على الواقعة قائلاً: “ده عيب.. أنت بتشغل أجنبي وإنجلش وأمريكاني.. لازم يكون ليك خير في أهل بلدك”.

وأكد الفنان المصري أن ما وصفه بـ”الكره الدفين” بين بعض المطربين قد يكون أحد أسباب عدم وصول الموسيقى المصرية إلى العالمية بالشكل الذي تستحقه، داعياً إلى الاقتداء بالمطربين المغاربة وطريقة دعمهم لبعضهم البعض.

في حين، شدد رمضان على أهمية وجود المحبة والتعاون بين الفنانين المصريين، مشيراً إلى أن هدفه هو إيصال الموسيقى المصرية إلى جمهور عالمي، وهو ما يدفعه إلى المشاركة في حفلات ورحلات فنية خارج مصر.

ولم يكشف محمد رمضان عن اسم الفنان الذي أشار إليه خلال حديثه، مكتفياً بوصفه بأنه “نجم كبير”.

العربية نت