انتشال 3 شهداء ونقل 5 مصابين إثر غارة على دير الزهراني جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - انتشلت عناصر الدفاع المدني اللبناني، اليوم السبت، جثامين ثلاثة شهداء من تحت أنقاض مبنى استهدف بغارة في بلدة دير الزهراني بقضاء النبطية جنوب لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية بأن فرق الدفاع المدني نفذت عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض في موقع الاستهداف، وتمكنت من انتشال جثامين ثلاثة شهداء، فيما نقلت خمسة مصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وبذلك ارتفعت حصيلة الغارة إلى أربعة شهداء، بعد انتشال جثمان شهيد رابع من قبل جهة أخرى.

وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض في موقع الغارة.

المصدر : وكالات