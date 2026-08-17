المغرب يوقف 111 مهاجرا عقب محاولة عبور جماعي نحو سبتة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت السلطات المغربية، اليوم السبت، توقيف 111 مهاجرا غير نظامي في مدينة الفنيدق وضواحيها، عقب محاولة عبور جماعي نحو مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

جاء ذلك وفق بيان لمحافظة الفنيدق، نقل عن مسؤول لم يسمه أن من بين الموقوفين 109 مهاجرين من دول إفريقية ومغربيين اثنين.

وقال المسؤول إن الانتشار المكثف للقوات الأمنية ساهم في منع أي عبور جماعي للمهاجرين غير النظاميين في محيط سبتة ومليلية، مؤكدا أن الوضع الأمني "عادي ومتحكم فيه".

وأضاف أن عمليات الرصد المعلوماتي ستتواصل لضبط المتورطين في التحريض الرقمي على الهجرة الجماعية، بالتوازي مع استمرار العمليات الميدانية لمنع محاولات العبور غير النظامي وتوقيف المتورطين في تنظيمها.

وأوضح أن السلطات عبأت موارد بشرية ومعدات لوجستية لمنع محاولات العبور الجماعي، بينها طائرات مسيرة للرصد عن بعد، وآليات للتدخل وشاحنات لضخ المياه بهدف منع الاحتكاك المباشر مع المهاجرين.

وفي وقت سابق السبت، أحبطت السلطات المغربية محاولة عبور جماعي لمئات المهاجرين غير النظاميين، معظمهم من دول إفريقية، انطلاقا من مدينة الفنيدق نحو سبتة.

وتأتي محاولة العبور اليوم السبت، في الموعد الذي قالت وزارة الداخلية المغربية إنها رصدت دعوات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات عبور جماعي غير قانوني خلاله نحو سبتة ومليلية.

والأربعاء، قال متحدث وزارة الداخلية رشيد الخلفي إن الوزارة رصدت خلال الأيام الأخيرة "تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية يوم 15 أغسطس/ آب الجاري".

واعتبرت الوزارة تلك الدعوات "ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون".

وأكد الخلفي أن "السلطات تتابع الوضع عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني واعتراض المشاركين فيها".

وسبق أن شهدت الحدود مع سبتة بين 29 و31 يوليو/ تموز الماضي توافد عشرات الآلاف من المغاربة في أكبر موجة عبور غير نظامي نحو المدينة، قبل أن يعود معظمهم إلى الفنيدق.

وفي 7 أغسطس/ أب الماضي، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (رسمي) ارتفاع عدد وفيات موجة العبور إلى سبتة إلى 14، فيما أفادت معطيات إسبانية بوفاة 80 شخصا.

وقدرت السلطات المغربية حينها عدد العابرين بنحو 40 ألفا، بينما قالت السلطات الإسبانية إن العدد تجاوز 70 ألفا.

وتخضع مدينتا سبتة ومليلية، إضافة إلى الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في البحر المتوسط، للإدارة الإسبانية، فيما تعتبرها الرباط "ثغورا مغربية محتلة".

ويحاول مهاجرون من دول عدة بشكل مستمر العبور بطريقة غير نظامية عبر المغرب نحو أوروبا، بحثا عن حياة أفضل في ظل أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة في بلدانهم.

المصدر : وكالات