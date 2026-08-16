بالصور: 20 قتيلا على الأقل جراء زلزال ضرب قبالة سواحل اندونيسيا بقوة 7.6 درجة

القاهرة - كتب محمد نسيم - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إندونيسيا، صباح اليوم السبت، 15 أغسطس 2026، إلى 20 قتيلاً، وفق ما أفاد به مسؤول إغاثة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب).

ودعت السلطات الإندونيسية، سكان المناطق الساحلية في جزيرة (فلوريس) إلى الإخلاء الفوري نحو مناطق مرتفعة، عقب الزلزال القوي الذي ضرب في وقت سابق سواحل المنطقة بقوة 7.7 درجة على سلم ريختر، وأدى إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقالت متحدثة باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، في تصريح صحفي، "نحض بقوة مجتمعاتنا على طول الساحل الشمالي لجزيرة فلوريس وفي المناطق الجنوبية وعلى الجزر الجنوبية وفي المنطقة الجنوبية على الإخلاء الذاتي وبشكل فوري".

وأوضحت أنه يتعين على السكان "الابتعاد عن الشاطئ إما بالتوجه للداخل لمسافة تزيد عن كيلومترين، أو بالانتقال إلى المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 10 أمتار".

وكانت مراكز رصد الزلازل قد قدرت قوة زلزال سواحل جزيرة (فلوريس) بين 7.6 و7.7 درجة، بعد أن أعلنت في البداية أنه كان بقوة 6.9 درجة.

وأوضحت أن الزلزال وقع ‌على عمق ‌10 ‌كيلومترات، وعلى بعد 162 كيلومترا من مدينة "لابوان باجو"، لافتة إلى أن هزات ارتدادية قوية أعقبته، وسط مخاوف من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

ويأتي هذا الزلزال بعد أربعة أيام من زلزال آخر بقوة 5.1 درجة كان قد هز المناطق الشرقية لجزيرة "إنغانو" التابعة لمقاطعة "بنغكولو" دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

المصدر : وكالة وفا