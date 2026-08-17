القوات المسلحة اليمنية تنفذ 181 عملية عسكرية على مصادر تهديد حوثية

صرح الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن / ماجد عبد الله النزيلي بأن القوات المسلحة نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية 181 عملية عسكرية، باستخدام الطيران المسير والمدفعية والراجمات، مستهدفة مواقع وأهدافاً عسكرية ومصادر تهديد تابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية في مختلف محاور القتال.

وأوضح العقيد النزيلي أن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الحوثية، وتدمير عشرات المعدات والآليات، إلى جانب عدد من مخازن الأسلحة والوسائل العسكرية.

وأكد أن العمليات تركزت على الأهداف العسكرية ومصادر النيران والقدرات المستخدمة في تنفيذ الأعمال العدائية على امتداد خطوط التماس، وشملت قطاعات الأعيرف والعكد، والغريقات، والبور، والردهة، والنصر والجبهات الشمالية لمدينة تعز، والضباب ومقبنة وقطاعات رغوان، والريان، والجدافر؛ وقطاعات الزور، وهيلان، ومفرق هيلان وقطاعات مريس، وباب غلق، والفاخر وجبهة طور الباحة وجبهتي حريب وبيحان ومحور البرح ومحور الحديدة وجبهتي حجر الضالع وحلحل بمحافظة أبين، محققة إصابات مباشرة في الأهداف المحددة.

وأكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة اليمنية تمتلك القدرة والجاهزية اللازمة للوصول إلى مصادر التهديد وتحييدها ومنعها من مواصلة أعمالها العدائية، وفق مقتضيات الموقف العملياتي، وفي الزمان والمكان وبالوسائل التي تحددها القيادة العسكرية.

كما أكد أن الوحدات المنفذة لهذه العمليات أدت مهامها بكفاءة وانضباط عملياتي عال، مع الالتزام بقواعد الاشتباك وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم آثار العمليات العسكرية.

وأشار العقيد الركن النزيلي إلى أن هذه الضربات تأتي في أعقاب الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت والمرافق الاقتصادية والموانئ، إلى جانب استهداف وحدات ومواقع تابعة للقوات المسلحة اليمنية.

وجدد الناطق الرسمي دعوة القوات المسلحة لأبناء الشعب اليمني إلى الابتعاد عن المواقع والمنشآت والتجمعات العسكرية التابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية، وعدم الانخراط في صفوفها أو الاقتراب من مواقعها العسكرية، حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، وعدم السماح للمليشيا باستخدامهم أو مناطقهم لخدمة أجندة النظام الإيراني ومشروعه الذي يهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة والمصالح الإقليمية والدولية.

واختتم العقيد الركن ماجد النزيلي تصريحه بالتأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية في أعلى جاهزية وتكاملاً وقدرة على المبادرة وفرض المعادلة الميدانية، وأنها على أهبة الاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليها والتعامل مع مختلف تطورات الموقف وفق توجيهات القيادة السياسية والعسكرية العليا، مشدداً على أن أي مصدر تهديد لقواتنا المسلحة، أو للمدنيين والأعيان المدنية ومقدرات الشعب اليمني، لن يكون بمنأى عن التعامل العسكري المشروع، وأن القوات المسلحة ستواصل أداء واجبها في حماية الشعب ومصالحه وسيادة الدولة وأمنها واستقرارها.