بيان توضيحي لبنك السودان بشأن توجيهاته للمصارف بتحديث بيانات عملائها وتصنيف حساباتهم

أصدر بنك السودان المركزي بيانا توضيحيا اليوم، بشأن توجيهاته للمصارف بتحديث بيانات عملائها وتصنيف حساباتهم وفق ضوابطه الرقابية والمتطلبات الدولية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان توضيحي

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1. حرصاً منه على سلامة ودائع الجمهور وأموال العملاء ، وجّه بنك السودان المركزي منذ فبراير من العام الجاري المصارف بتحديث بيانات عملائها وتصنيف حساباتهم وفق ضوابطه الرقابية والمتطلبات الدولية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2. أكملت بعض المصارف التحديث وجاري العمل في بعضها الآخر . و يهيب بنك السودان المركزي بالجمهور الكريم الحرص على تحديث بياناتهم كإجراءٍ رقابي وتنظيمي معتاد ومطبّق وفقاً للأعراف الرقابية والضوابط والمتطلبات الدولية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3. ولأهمية استكمال تحديث البيانات ومراعاةً لظروف بعض العملاء، فقد تقرر تمديد فترة التحديث حتى نهاية العام الجاري 2026م لاتاحة الفرصة للجميع للوفاء بالإجراءات المطلوبة.

4. عليه يهيب بنك السودان المركزي بكافة عملاء المصارف الحرص على تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة بتقديم المستندات المعتمدة وفقاً للإجراءات المطلوبة لحماية حقوقهم وسلاسة وسهولة حصولهم على الخدمات المصرفية.

5. وفي اطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي يجري العمل في استخدام الهوية الرقمية SudaPass لتحديث البيانات .

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