انت الان تتابع خبر العراق يعلن تضامنه مع إندونيسيا بعد الزلزال المدمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للخارجية، "تعرب وزارة الخارجية في جمهورية العراق عن تضامنها مع جمهورية إندونيسيا الصديقة، إثر الزلزال الذي ضرب عدداً من المناطق في البلاد، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، فضلاً عن أضرار مادية جسيمة".

وتقدمت الوزارة بـ"خالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب جمهورية إندونيسيا، وإلى أسر الضحايا"، متمنية للمصابين الشفاء العاجل وللجهات المعنية التوفيق في جهودها للحد من آثار الكارثة وتجاوز تداعياتها.

وضرب زلزال عنيف إقليم إيست نوسا تينجارا الإندونيسي، اليوم السبت، أسفر في حصيلة أولية عن 47 قتيلا وعشرات الإصابات.