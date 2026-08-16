انت الان تتابع خبر رئيس هيئة النزاهة للسفير السويسري: العراق بحاجة إلى استرداد أمواله المُهرَّبة من الخارج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي استقبل سفير الاتحاد السويسريّ لدى جمهوريَّة العراق دانيال هون، بمُناسبة انتهاء مهامّ عمله الدبلوماسيّ في بغداد".

وأكَّد اللامي أنَّ "العراق بحاجة إلى استرداد أمواله المُهرَّبة من الخارج؛ لرفد خزينة الدولة وتسخيرها في دعم مشاريع الإعمار والتنمية"، مُشدّداً "على أهميَّة تعزيز التعاون الدوليّ في مجال استرداد الأصول وتسليم المطلوبين بقضايا الفساد، في إطار اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد".

وشدد على "أهميَّة استمرار التعاون بين العراق وسويسرا في مجالات منع الفساد والوقاية منه ومكافحته، وترسيخ النزاهة والشفافيَّة في مُؤسَّسات الدولة، فضلاً عن تعزيز آليات التعاون وتبادل المُساعدة القانونيَّة بين البلدين، ولا سيما في ملفات استرداد عائدات الفساد وتسليم المطلوبين للعدالة"، مشيرا الى ان "ملاحقة الأموال المُهرَّبة واستعادتها تُمثّلُ ركناً أساسياً في الجهود الوطنيَّة لمكافحة الفساد".

وشددت على "ضرورة تفعيل أدوات التعاون الدوليّ التي أرستها اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ بما يسهم في تضييق الملاذات أمام الأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد والمطلوبين بارتكابها، وإعادتها إلى بلدانها الأصليَّة"، مشيدا "بالتعاون الذي أبداه دانيال هون، خلال مُدَّة عمله سفيراً لسويسرا في العراق".

واعرب "عن تطلُّعه إلى مُواصلة تطوير العلاقات والتنسيق بين البلدين في المجالات الرقابيَّة والقانونيَّة، ومُتمنّياً للسفير التوفيق والنجاح في مهامّه المقبلة".

من جانبه، أعرب السفير السويسريّ دانيال هون عن "استعداد بلاده لمُواصلة تقديم الدعم للعراق، ولا سيما لمُؤسَّساته الرقابيَّة في جهودها الرامية إلى تعقُّب الفاسدين وإعادة الأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد"، مُؤكّداً "دعم الجهود الهادفة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافيَّة وسيادة القانون؛ لما لذلك من أثر في توفير بيئةٍ آمنةٍ وجاذبةٍ للاستثمار وتعزيز الثقة بمُؤسَّسات الدولة".

