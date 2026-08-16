انت الان تتابع خبر العراق يدرس استكمال منظومة الدفاع الجوي ورفع قدراتها على مراقبة الأجواء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً لقيادة الدفاع الجوي، بحضور مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان الجيش".

وأضاف انه "جرى، خلال الاجتماع، بحث خطة بناء وتطوير قدرات الدفاع الجوي، وتعزيز جاهزيته، بما يضمن حماية الأجواء العراقية، وتحقيق السيادة"، مشيرا الى ان "الاجتماع ناقش العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية لتجهيز قيادة الدفاع الجوي بالمنظومات التخصصية المتطورة، والتأكيد على الإسراع في تنفيذ وتوريد هذه العقود، بما يسهم في استكمال منظومة الدفاع الجوي ورفع قدراتها على مراقبة الأجواء العراقية والسيطرة عليها".

