انت الان تتابع خبر رئيس مجلس النواب يبحث مع وجهاء وأهالي ناحية قراج احتياجات ومشاكل الناحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب السيد هيبت الحلبوسي استقبل، اليوم الأحد، عدداً من وجهاء وأهالي ناحية قراج، بحضور النائبة شهد الحمداني".

وأضاف ان "اللقاء ناقش جملةً من المواضيع التي تخصُّ ناحية قراج، حيث استمع السيد رئيس مجلس النواب إلى الاحتياجات والمشاكل التي يعاني منها أهالي الناحية؛ للعمل على تلبيتها ومعالجتها مع الجهات المعنيّة".

