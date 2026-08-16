الشيخ حمودي يدعو إلى اعتماد رؤية وطنية شاملة في التعامل مع التحديات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب حمودي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس المجلس الأعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي استقبلت مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، وبحث معه مستجدات الساحة الوطنية، والتحديات التي تواجه المنطقة، ومسار حفظ الاستقرار الداخلي، وفرض سيادة القانون وصون السيادة العراقية".

واكد الشيخ حمودي على "أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الدولة ومؤسساتها على مواجهة التحديات، وترسيخ سيادة القانون وحماية الأمن الوطني"، مشدداً على "ضرورة اعتماد رؤية وطنية شاملة في التعامل مع التحديات، تجعل من المصلحة العراقية العليا أساساً للمواقف والسياسات، وتحافظ على وحدة الدولة واستقرارها، وتدعم جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء مسؤولياتها الدستورية".

