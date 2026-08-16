سينومي ريتيل (4240) يغلق عند أعلى مستويات الجلسة – توقعات اليوم – 16-08-2026

اكتسى سهم شركة سينومي ريتيل (4240) باللون الأخضر في آخر جلساته، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 12.25 ريال، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده في اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مصحوباً بزيادة تدريجية ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وهو ما ساهم في امداده بالمزيد من الزخم الإيجابي والذي ساعده على تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 12.25 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 15.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد