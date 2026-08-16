سعر سهم هرفي (6002) يؤكد على اختراق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 16-08-2026

صعد سهم هرفي للأغذية (6002) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم بهذا الأداء على اختراق مستوى المقاومة 15.12 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص صعود السهم في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 15.12 ريال، ليستهدف مقاومته المحورية عند سعر 17.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد