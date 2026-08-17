الاقتصاد

سعر الفضة يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 17-08-2026

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سعر الفضة يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 01:18 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

شهد سعر الفضة (SILVER) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 66.40 دولار، مستفيدًا من استمرار تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

 

وفي المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي، وهو ما يشير إلى تراجع الزخم الصاعد وقد يكبح من وتيرة مكاسب السعر خلال الفترة القريبة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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