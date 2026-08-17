سعر الفضة يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 17-08-2026

شهد سعر الفضة (SILVER) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 66.40 دولار، مستفيدًا من استمرار تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

وفي المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي، وهو ما يشير إلى تراجع الزخم الصاعد وقد يكبح من وتيرة مكاسب السعر خلال الفترة القريبة المقبلة.