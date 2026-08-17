الاقتصاد

سعر النفط الخام يستعد لاستعادة مكاسبه بدعم فني قوي – توقعات اليوم – 17-08-2026

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سعر النفط الخام يستعد لاستعادة مكاسبه بدعم فني قوي – توقعات اليوم – 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 01:22 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) قليلاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات لاكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، مع استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، إلى جانب مواصلة التداول أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بما يبقي على الدعم الإيجابي ويعزز من فرص استعادة المكاسب.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يعكس استمرار تحسن الزخم ويدعم فرص مواصلة السعر لمساره الصاعد خلال الفترة القريبة المقبلة.

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