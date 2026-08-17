الاقتصاد

سعر سهم سدكو متعدد الأصول (4703) بين إشارات إيجابية تدعم تمديد المكاسب – توقعات اليوم – 17-08-2026

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سعر سهم سدكو متعدد الأصول (4703) بين إشارات إيجابية تدعم تمديد المكاسب – توقعات اليوم – 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 02:26 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

ارتفع سهم سدكو متعدد الأصول (4703) في تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج عن تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

 

يأتي هذا الصعود مع تحرك السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.55 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 6.85 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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