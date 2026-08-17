سعر سهم سدكو متعدد الأصول (4703) بين إشارات إيجابية تدعم تمديد المكاسب – توقعات اليوم – 17-08-2026

ارتفع سهم سدكو متعدد الأصول (4703) في تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج عن تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

يأتي هذا الصعود مع تحرك السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.55 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 6.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد