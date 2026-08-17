سعر البتكوين (BTCUSD) يرتفع قليلاً بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 17-08-2026

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيدًا من تماسك مستوى الدعم المهم 62,500 دولار، ما أكسبه بعض الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جانب من خسائره السابقة، وسط استمرار سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير.

وفي المقابل يظل السعر تحت ضغط سلبي نتيجة تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تحد من فرص تعافي السعر بشكل كامل خلال الفترة القريبة المقبلة.