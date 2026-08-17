شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين (BTCUSD) يرتفع قليلاً بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 17-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-17 01:25 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17
شهد سعر البتكوين (BTCUSD) مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيدًا من تماسك مستوى الدعم المهم 62,500 دولار، ما أكسبه بعض الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جانب من خسائره السابقة، وسط استمرار سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير.
وفي المقابل يظل السعر تحت ضغط سلبي نتيجة تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تحد من فرص تعافي السعر بشكل كامل خلال الفترة القريبة المقبلة.