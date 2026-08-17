الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يرتفع قليلاً بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 17-08-2026

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سعر البتكوين (BTCUSD) يرتفع قليلاً بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 01:25 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيدًا من تماسك مستوى الدعم المهم 62,500 دولار، ما أكسبه بعض الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جانب من خسائره السابقة، وسط استمرار سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير.

 

وفي المقابل يظل السعر تحت ضغط سلبي نتيجة تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تحد من فرص تعافي السعر بشكل كامل خلال الفترة القريبة المقبلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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