شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يرتفع هامشياً مع تراجع التقلبات وترقب تحرك قوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداولت أسعار البيتكوين (BTC) على ارتفاع طفيف قرب مستوى 63,500 دولار خلال تداولات اليوم الاثنين، بعد تصحيح محدود خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة، رغم تسجيل الطلب المؤسسي تدفقات خارجة محدودة.

وتتحرك أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية في نطاق عرضي إلى حد كبير منذ منتصف يوليو، مع نطاق تداول ضيق وتقلبات منخفضة، وهو وضع يرى محللون أنه قد ينتهي قريبًا.

الطلب المؤسسي يظهر إشارات حذر

أظهر الطلب المؤسسي قدرًا من الحذر خلال الأسبوع الماضي، إذ سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (Spot BTC ETFs) تدفقات خارجة بقيمة 389.71 مليون دولار، وفق بيانات SoSoValue.

وفي حال استمرار هذه التدفقات الخارجة وتزايدها خلال الأسبوع الجاري، فقد تتعرض بيتكوين لمزيد من التصحيح.

تضييق نطاق التداول ينذر بارتفاع التقلبات

أشار تقرير صادر عن 10x Research يوم الاثنين إلى أن أحجام التداول تراجعت بشكل حاد مقارنة بمستوياتها القياسية التي أعقبت تنصيب الرئيس الأمريكي، وكذلك ذروة الانهيار المفاجئ في أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، دخلت بيتكوين في أضيق نطاق تداول لها منذ عدة أشهر، وهو وضع يقول المحلل إنه «لا يستمر عادةً لفترة طويلة».

وأوضح المحلل أن تدفقات سوق الخيارات تشير إلى تغير في قناعة المستثمرين، مع تراجع التقلبات الضمنية إلى مستويات منخفضة تاريخيًا، رغم ضعف التدفقات إلى صناديق بيتكوين الفورية، واستمرار خروج السيولة من العملات المستقرة، وتحول شركة مايكروستراتيجي إلى بائع صافٍ لبيتكوين على مدار أربعة أسابيع متتالية.

وتشير هذه العوامل مجتمعة إلى أن بيتكوين قد تكون على أعتاب موجة جديدة من التقلبات، مع احتمال أن تحدد حركة قوية ومستدامة في أي من الاتجاهين الاتجاه قصير الأجل للعملة المشفرة، وفقًا للتقرير.

تعثر المفاوضات بين أمريكا وإيران

خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لم تتخذ قرارًا بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، بينما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين على تقبل ارتفاع طفيف في أسعار البنزين مع استمرار الصراع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع سلطنة عُمان مستمرة، لكنها تستغرق وقتًا طويلًا بسبب تعقيد الموضوع، وتعدد الأطراف المشاركة، ووجود دول تسعى إلى عرقلة العملية.