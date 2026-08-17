الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يصل إلى هدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-08-2026

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سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يصل إلى هدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 01:29 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

تقدم سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل الزوج إلى مستوى المقاومة المحوري 1.3555، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق تقدم الزوج بشكل سريع في الفترة القريبة المقبلة. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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