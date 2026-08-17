سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يصل إلى هدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-08-2026

تقدم سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل الزوج إلى مستوى المقاومة المحوري 1.3555، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق تقدم الزوج بشكل سريع في الفترة القريبة المقبلة.